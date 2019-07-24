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مصادر إعلامية سودانية: أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح نائب البشير

أخبار العالم العربي

مصادر إعلامية سودانية: أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح نائب البشير
Reuters
قوات الجيش السوداني - أرشيف
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نقلت وسائل إعلام سودانية أنباء عن اعتقال، بكري حسن صالح، الذي شغل منصب مستشار الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

ونشرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أسماء عدد من ضباط الجيش الذين قيل إنهم "اعتقلوا، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي".

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وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن "محاولة انقلابية فاشلة حدثت صباح الأربعاء، وليست الأولى ضد المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في الثالث عشر من شهر يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12.

المصدر: وكالات

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