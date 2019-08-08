مصر.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مصر عن ضبط قرابة 18طنا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت الإدارة إن فرق التفتيش ضبطت تلك الكميات بمنطقة البساتين بالقاهرة، وإنها تأتي في إطار الحملات مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأوضحت أن فرقها ضبطت ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص، تحتوي على 12 طنا من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص" تحتوي على 4 أطنان من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

المصدر: RT