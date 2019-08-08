أشاد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره القطري، خالد العطية، بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام قطرية.

إقرأ المزيد

ونشرت وزارة الدفاع القطرية بيانا جاء فيه: "تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم (الخميس) من سعادة السيد أمير حاتمي وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة".

وأضاف البيان: "جرى خلال المكالمة التأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات... وأشاد الوزير الإيراني بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار".

ووجه حاتمي دعوة لنظيره القطري لزيارة إيران.

من جانبه، رحب العطية بدعوة وزير الدفاع الإيراني، وأكد على موقف دولة قطر الثابت بأن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس على طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة.

المصدر: الشرق القطرية