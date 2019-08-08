انطلاق أول رحلة دولية من مطار جدة الجديد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات ومطار البحرين ومطار مسقط.

وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أمس الأربعاء أن الرحلات الدولية بمطار جدة الجديد ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتي أبو ظبي والبحرين اعتبارا من 9 أغسطس الجاري، وستضاف محطة ثالثة ابتداء من 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى مطار أبو ظبي ابتداء من يوم الجمعة بواقع رحلة يوميا، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين بواقع رحلة يوميا، فيما يشهد العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط بسلطنة عمان بواقع رحلة لمدة 4 أيام في الأسبوع.

يذكر أن الخطوط السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ21 وجهة داخلية، إلى الصالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.

المصدر: عكاظ