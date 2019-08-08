التحالف العربي تعليقا على أحداث عدن: لن نقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني

أعربت قوات التحالف العربي في اليمن، عن قلقها من تطور الأحداث في "العاصمة المؤقتة" عدن بجنوب اليمن.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن، تركي المالكي، أمس الأربعاء، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العقيد المالكي على الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا المالكي "كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

كما دعا إلى "عدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش (محظوران في روسيا والعديد من الدول الأخرى)، والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني".

واندلعت اشتباكات محدودة، صباح أمس الأربعاء، بين مسلحين، وقوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أمس الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد منير المشالي اليافعي.

المصدر: واس