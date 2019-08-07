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الدفاع الروسية: احتدام حاد للأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب

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الدفاع الروسية: احتدام حاد للأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب
AFP Omar HAJ KADOUR
أحد عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب السورية
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن احتدام الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية بشكل حاد، مشيرا إلى تصاعد هجمات المسلحين على مدن وبلدات سورية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أليكسي باكين، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن "الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب احتدمت بشكل حاد. ورفضت قيادة الجماعات المسلحة التي تنشط هناك الالتزام بنظام وقف إطلاق النار المعلن يوم 2 أغسطس".

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وأكد أنه "ازداد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عدد عمليات القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشكل ملموس"، مشيرا إلى أنه تم رصد 42 عملية قصف يوم 6 أغسطس.

وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار على 33 بلدة ومدينة سورية، بينها حلب وبلدات في ريفها ومحافظات اللاذقية وحماة وإدلب.

المصدر: RT

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