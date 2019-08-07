إسرائيل ترفض إعطاء فلسطين "البيومتري"

أعلن مدير عام الجوازات الفلسطيني، سلطي الريموني، أن إسرائيل تواصل منذ 4 أشهر احتجاز المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء آليا "البيومتري"، حسب المواصفات العالمية.

وقال الريموني في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "منذ عامين يجري التحضير مع شركة فرنسية لإصدار الجواز الفلسطيني الجديد (البيومتري)، وهي منحة فرنسية".

وأضاف أن "الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تحقيق ذلك".

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أنه ونتيجة الضغط الكبير على إصدار الجوازات وخاصة في فصل الصيف، "طلبنا شراء 800 ألف جواز جديد لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع وباقي دول العالم".

المصدر: معا