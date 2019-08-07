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ابن أخ عبد الله صالح يعلق على أنباء إطلاق سراح شقيقه

أخبار العالم العربي

ابن أخ عبد الله صالح يعلق على أنباء إطلاق سراح شقيقه
Screenshot/ Youtube
العميد طارق محمد عبد الله صالح
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أكد قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن شقيقه محمد لا يزال في السجن، لافتا إلى مرور عامين على احتجازه.

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وكتب على "تويتر": "عامان وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة ضد عصابة الكهنوت وتاريخها المليء بالغدر والخيانة".

وأضاف: "في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك".

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المصدر: "تويتر"

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