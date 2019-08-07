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العراق.. مسلح يقتل 12 شخصا من عائلته بمسدس كاتم للصوت

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العراق.. مسلح يقتل 12 شخصا من عائلته بمسدس كاتم للصوت
Reuters JDL/DN//DN/
دماء في موقع جريمة قتل (أرشيف)
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كشف مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مسلح قتل 12 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه، في منطقة سبع البور شمالي بغداد.

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "مسلحا أطلق النار من سلاح كاتم للصوت، فجر اليوم، على أفراد عائلته ضمن منطقة سبع البور، وبعدها انتقل إلى المنزل المجاور الذي يسكن فيه أقاربه (أنسباؤه) وأطلق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة شخص واحد".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت المنطقة وألقت القبض على القاتل، وضبطت بحوزته سلاح نوع "غدارة" و16 قنبلة يدوية"، مشيرا إلى أن "القاتل سلم إلى الجهات المختصة، وهو الآن قيد التحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

المصدر: "السومرية نيوز"

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