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فيديو نادر ومثير للاهتمام.. الملك سلمان بن عبد العزيز في عمر 3 سنوات

أخبار العالم العربي

فيديو نادر ومثير للاهتمام.. الملك سلمان بن عبد العزيز في عمر 3 سنوات
Reuters
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تداولت مواقع مقطع فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حين كان في الثالثة من عمره، وقالت عنه إنه أول شريط مصور للملك في مثل هذا العمر.

وكانت عدة مواقع نشرت في عام 2017 مقطعا مشابها للملك سلمان بن عبد العزيز وهو في الثالثة من عمره إلى جانب والده الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود.

المصدر: تويتر + يوتيوب

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