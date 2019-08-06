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السلطات العراقية تعيد إلى السجن أحد "أخطر" تجار المخدرات

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تعيد إلى السجن أحد
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من اعتقال "أخطر" تجار المخدرات، الذي هرب من سجن القناة شرقي بغداد قبل أيام.

وذكر بيان للوزارة أن "تاجر المخدرات اعتقل يوم أمس في بغداد، وهو محكوم بالسجن 10 سنوات"، مشيرا إلى أن عناصر مديرية مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية تمكنوا من إلقاء القبض عليه.

من جهته كشف الخبير الأمني المقرب من السلطات العراقية فاضل أبو رغيف خلال حديثه لـRT عن اسم التاجر الذي قبض عليه وهو "رحيم نصير".

المصدر: RT

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