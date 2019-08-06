نصف الشعب في دولتين عربيتين فكّر بالهجرة!

أظهر استطلاع نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن قرابة نصف الشعبين الأردني والسوداني فكروا بالهجرة، متحدثا عن مؤشرات الديمقراطية في أكثر من دولة عربية.

وحسب نتائج استطلاع "مقياس الديمقراطية العربي 2018/2019"، فإن

45% من الأردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج الأردن، في نسبة تعتبر ثانية أعلى نسبة عربيا بعد السودان الذي سجل 50%، فيما احتلت الولايات المتحدة وكندا النسبة الأعلى كجهة مفضلة للهجرة بنسبة 40%، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31%، ثم أوروبا بنسبة 16%.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأردن ضمن أعلى 5 دول عربية يعتقد المواطنون بأن الفساد منتشر بها بنسبة 89% من المستطلعين، فيما توزعت المراتب الباقية على العراق، ولبنان، وليبيا وفلسطين.

وأكد 71% من الأردنيين أن التحدي الأهم الذي يواجه بلادهم اليوم هو الوضع الاقتصادي العام، في وقت أظهرت فيه النتائج أن 70% من الأردنيين يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة، وتربعت السودان على رأس هذه القائمة بنسبة 79%، والعراق ثانيا بـ78%، فيما سجلت الجزائر أدنى مستوى بنسبة 50%.



وأكد 47% من الأردنيين المستطلعين أنهم يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأخبار، وأعرب 31% منهم عن ثقتهم بالمعلومات التي تقدمها وسائل التواصل أكثر من تلك التي تقدمها الصحف والبرامج الإخبارية التلفزيونية"، فيما يثق في لبنان 52% من المستطلعين بوسائل التواصل، و46% في مصر، و29% في اليمن.

المصدر: "عمون"