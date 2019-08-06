أقوى مقاتلة أمريكية تظهر تالفة في سماء سوريا (صور)

نشر موقع "لينتا" الروسي صورة لأقوى مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" رابتور، وهي تالفة في سماء سوريا.

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وأوضح الموقع أن الصور تم نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ولفت المنشور الانتباه إلى تغريدة أحد المستخدمين، الذي أكد أن الصورة تم التقاطها شرق مدينة الرقة في سوريا في 29 يوليو 2019.

وفي معرض تعليقه على F-22 Raptor ، لاحظ أحد المستخدمين أن المقاتلة لديها طبقة تالفة في الجزء الأمامي من أنف المقاتلة.

Reuters

U.S. Air Force releases F-22’s photos during aerial refueling mission above an ‘undisclosed location’https://t.co/6LVbmXG8Uspic.twitter.com/R0NqIxj0jp — Defence blog (@Defence_blog) 1 августа 2019 г.

المصدر: لينتا رو