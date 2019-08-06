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أقوى مقاتلة أمريكية تظهر تالفة في سماء سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

أقوى مقاتلة أمريكية تظهر تالفة في سماء سوريا (صور)
Reuters
إف-22
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نشر موقع "لينتا" الروسي صورة لأقوى مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" رابتور، وهي تالفة في سماء سوريا.

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وأوضح الموقع أن الصور تم نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ولفت المنشور الانتباه إلى تغريدة أحد المستخدمين، الذي أكد أن الصورة تم التقاطها شرق مدينة الرقة في سوريا في 29 يوليو 2019.

وفي معرض تعليقه على F-22 Raptor ، لاحظ أحد المستخدمين أن المقاتلة لديها طبقة تالفة في الجزء الأمامي من أنف المقاتلة.

أقوى مقاتلة أمريكية تظهر تالفة في سماء سوريا (صور)
Reuters
المكان التالف في المقاتلة

المصدر: لينتا رو

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