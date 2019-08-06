مصر.. حريق في مدينة ملاهي "ماجيك لاند"

تمكن رجال المطافئ المصريون من محاصرة حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي "ماجيك لاند" بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

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وهرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مدينة الملاهي حيث تصاعدت كتلة ضخمة من الدخان الناجم عن الحريق، فيما ضربت قوات الحماية المدنية طوقا حول الملاهي لمنع تمدد النيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن الحريق اندلع في إحدى ألعاب مدينة الملاهي بسبب تماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في لعبة مصنوعة من الفايبرغلاس.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية