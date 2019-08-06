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مصر.. حريق في مدينة ملاهي "ماجيك لاند"

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مصر.. حريق في مدينة ملاهي
youm7.com
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تمكن رجال المطافئ المصريون من محاصرة حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي "ماجيك لاند" بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

مصر.. حريق في مدينة ملاهي
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صورة من الحريق
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وهرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مدينة الملاهي حيث تصاعدت كتلة ضخمة من الدخان الناجم عن الحريق، فيما ضربت قوات الحماية المدنية طوقا حول الملاهي لمنع تمدد النيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن الحريق اندلع في إحدى ألعاب مدينة الملاهي بسبب تماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في لعبة مصنوعة من الفايبرغلاس.

مصر.. حريق في مدينة ملاهي
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المصدر: وسائل إعلام مصرية

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