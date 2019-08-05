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شاهد.. أول فيديو عن السيارة المتسببة بانفجار "معهد الأورام" في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول فيديو عن السيارة المتسببة بانفجار
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نشرت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، أول فيديو من كاميرات المراقبة للحظة مرور السيارة المتسببة في إنفجار بالقرب من معهد الأورام في مصر.

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الداخلية المصرية: الفحص أثبت وجود متفجرات في السيارة المتسببة بحادث
الداخلية المصرية: الفحص أثبت وجود متفجرات في السيارة المتسببة بحادث "معهد الأورام"

وكان قد سقط 19 قتيلا و30 جريحا بانفجار نتج عن تصادم 4 سيارات قرب معهد الأورام بالمنيل في العاصمة المصرية، بالإضافة إلى تحطم عدد من السيارات وواجهة معهد الأورام، وتضرر أجزاء من المعهد.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام"، تبين وجود متفجرات في إحداها.

وأشارت الداخلية المصرية وفقا لجريدة "الوطن" المصرية، إلى أن الأجهزة المعنية انتقلت وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ لعملية ارهابية، حيث توصلت التحريات الأولية، وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء تجهيز تلك السيارة استعدادا لتنفيذ العملية الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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