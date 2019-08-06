إعلامي مصري يعلن بصوت شديد التأثر: محمد بن زايد تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب بصوت متهدج ونبرة متأثرة، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه، لترميم المعهد القومي للأورام بالقاهرة بعد التفجير الإرهابي.

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ومهد الإعلامي المصري في برنامجه التلفزيوني للنبأ بالقول، إنه لا يستطيع إلى هذه اللحظة تمالك نفسه من التأثر بهذه الخطوة السخية، لافتا في سياق آخر إلى أن أكبر مبلغ من التبرعات تلقاه في حياته هو 50 مليون جنيه، من مكتب الشيخ محمد بن زايد.

ونقل عمرو أديب الذي أطلق حملة لجمع التبرعات بهدف ترميم معهد الأورام، عن مكتب الشيخ محمد بن زايد، أنهم مستعدون لتقديم المزيد وتغطية أية احتياجات أخرى، وإثر ذلك توقف الإعلامي المصري برهة عن الكلام تأثرا وتقديرا لهذا الموقف.

المصدر: mbc