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حركة النجباء: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع

أخبار العالم العربي

حركة النجباء: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع
AFP AHMAD AL-RUBAYE
مقاتلو حركة "النجباء" العراقية (صورة من الأرشيف)
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هدد المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية، نصر الشمري، بأن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع.

جاء ذلك خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في طهران، اليوم الاثنين.

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حركة "النجباء": نراقب القواعد الأمريكية في العراق

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة "النجباء" خلال لقائه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية، والتي يبلغ عددها 11 قاعدة.

يذكر أن حركة "النجباء" هي أحد الفصائل المسلحة العراقية المقربة لإيران. ويقوم وفد فصائل عراقية بزيارة لطهران، حيث يلتقي عددا من المسؤولين هناك.

المصدر: RT، وكالات

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