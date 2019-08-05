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موسكو: الوثيقة الدستورية ستمهّد للتطبيع في السودان

أخبار العالم العربي

موسكو: الوثيقة الدستورية ستمهّد للتطبيع في السودان
Sputnik
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو نادر بابكر، آخر التطورات على الساحة السودانية.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: "تم التركيز  خلال المباحثات على آخر التطورات في السودان في ضوء التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية في الـ4 من أغسطس بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير، التي تنص على تشكيل مؤسسات السلطة والدولة للفترة الانتقالية".

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الاتفاق حول الوثيقة الدستورية في السودان
الاتفاق حول الوثيقة الدستورية في السودان

وأضافت: "أعرب الجانب الروسي عن دعمه المبدئي للاتفاقات التي تم التوصل إليها والهادفة إلى ضمان التطبيع الاجتماعي والسياسي في السودان الصديق، في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "إنترفاكس"

 

 

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