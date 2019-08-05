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لقاء عراقي سوري لإعادة فتح منفذ القائم

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لقاء عراقي سوري لإعادة فتح منفذ القائم
AFP MOADH AL-DULAIMI
محيط منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا (صورة أرشيفية)
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عقد قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حامد الحسيني اجتماعا مع نظيره السوري ومسؤولين آخرين في منفذ القائم الحدودي، لبحث آلية فتح هذا المنفذ.

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وبحث الاجتماع الذي جرى على الجانب العراقي من الحدود بحضور مدير شرطة دير الزور ومدير الجمارك السورية، التعاون بين القوات السورية والعراقية في تحقيق وبسط الأمن على هذا المعبر.

وأشار الحسيني إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اكتمال بناء كافة البنايات الخاصة بمنفذ القائم الحدودي التي هدمت على أيدي عناصر تنظيم "داعش ".

المصدر: "السومرية" +  RT

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