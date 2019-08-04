الأردن: البتراء ومقام النبي هارون مناطق أثرية وليست أماكن عبادة لليهود

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن البتراء ومقام النبي هارون مناطق أثرية وليست أماكن أو دور عبادة.

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وأشاد النائبان خليل عطية وأحمد الرقب بقرار الحكومة الأردنية إغلاق مسجد مقام النبي هارون، بسبب استغلال اليهود له وللبتراء من أجل الدعاية لمزاعمهم حول ما يسمونه "أرض الميعاد".

لكن النائب طارق خوري انتقد إغلاق المقام، كما طالب النائب صالح العرموطي بمحاسبة من قام بإدخال اليهود إلى المقام.

وأكد مصدر أردني مسؤول رفض الحكومة الأردنية طلب السفارة الإسرائيلية في عمان السماح للسياح الإسرائيليين بدخول مقام النبي هارون.

وأشار المصدر إلى أن "سفارة تل أبيب حاولت تسهيل دخول الإسرائيليين، غير أن الموقف الأردني الثابت حال دون السماح بذلك".

وأثار فيلم أمريكي أردني تجري الاستعدادات لتصويره في الأردن استياء واسعا على جميع المستويات بعدما كشف فنانون أردنيون انسحبوا من العمل أن مضمونه يوحي بأحقية اليهود في المواقع التاريخية في الأردن.

المصدر: صحف أردنية