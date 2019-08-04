 
مباشر
عاجل
استقالة جماعية لأعضاء اتحاد كرة القدم السوري

إعدام 5 أشخاص من عائلة واحدة في مصر

أخبار العالم العربي

إعدام 5 أشخاص من عائلة واحدة في مصر
Reuters AA/KLG
محكمة مصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7qv

أفاد بيان صادر عن السلطات الأمنية في مصر أمس السبت، بأن حكما بالإعدام نفذ في خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بعد إدانتهم بقتل طفلة خطفوها وطلبوا فدية قدرها 100 ألف جنيه لتحريرها.

إقرأ المزيد
مصر.. حكم نهائي بإعدام حارقي ملهى ليلي
مصر.. حكم نهائي بإعدام حارقي ملهى ليلي

وتعود أحداث القضية لسنة 2013، إذ تم إخطار مدير أمن الغربية باختطاف الطفلة شيماء ف. ق (4 سنوات) على أيدي أشخاص طلبوا فدية قدرها 100 ألف جنيه لتحريرها.

وكشفت التحقيقات لاحقا أن المدعو حمادة عبد الفتاح (46 سنة)، وزوجته أسماء علي (40 سنة)، وابنهما إسلام، وابنتهما أسماء، وخطيبها أيمن شلبي، اختطفوا الطفلة ثم قتلوها خوفا من افتضاح أمرهم بعد فشلهم في الحصول على الفدية.

وألقي القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وأفصحوا عن مكان جثة الطفلة التي نقلت إلى مستشفى قطور المركزي.

وحرر بعدها محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام الخمسة، الذين نفذ بهم الحكم بعد استنفاذ درجات التقاضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا