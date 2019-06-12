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مصر.. حكم نهائي بإعدام حارقي ملهى ليلي

أخبار العالم العربي

مصر.. حكم نهائي بإعدام حارقي ملهى ليلي
Reuters AA/KLG
محكمة مصرية
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رفضت محكمة نقض مصرية اليوم الأربعاء طعنا قدمه 4 مدانين بحرق ملهى الصياد الليلي في الجيزة، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقهم.

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وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في سبتمبر 2017 حكما بالإعدام شنقا على أربعة متهمين بقضية حرق ملهى الصياد الليلي بحي العجوزة، الذي راح ضحيته 18 شخصا.

وألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهمين وهم محمد عبد الرحمن تركي، ولقبه "المجنون"، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، ولقبه "ميكي"، ومحمد عماد محمد علي، ولقبه "حماصة"، ومحمود سعدي علي أحمد.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم فيما نسب إليهم، وهو ما أيدته شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الجريمة.

واعترف الجناة أن منعهم من دخول الملهى هو ما دفعهم لإحراقه بزجاجات المولوتوف.

المصدر: بوابة الأهرام

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