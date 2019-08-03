الرئاسة المصرية: جونسون يهاتف السيسي ويؤكد دور مصر المحوري والفاعل

أفادت الرئاسة المصرية بتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن جونسون أكد تعويله على "دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "وعبر بوريس جونسون عن تطلعه للقاء السيد الرئيس على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري"، معربا عن اعتزامه "الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي هنأ جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.

المصدر: RT