عقيلة الرئيس السوري تعلن شفاءها التام: انتصرت على السرطان بالكامل

أعلنت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد انتصارها التام على مرض السرطان.

وبدأت أسماء الأسد حوارا على قناة "السورية" بعبارة "أنا انتصرت على السرطان بالكامل".

وظهرت الأسد لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان قبل نحو عام، دون المنديل الذي اعتادت الظهور به، أثناء رحلتها مع العلاج.

وضمن الحوار الذي حمل عنوان "رحلة من العمر" تحدثت الأسد عن رحلتها مع العلاج منذ أن عرفت بالإصابة، ومواقف العائلة من ذلك.

وحول الأسباب التي دفعتها للإعلان عن المرض، قالت الأسد إن ثمة سببين: الأول أن السوريين تشاركوا الكثير خلال الأحداث، ومن الطبيعي أن يتم تشارك خبر المرض، والثاني هو محاولة "تقديم نموذج إيجابي بالتعامل مع السرطان" الذي ينظر إليه بخوف أو خجل.

وحول سبب علاجها في سوريا قالت إن العلاج ليس دواء فقط، ومن الطبيعي أن يتم العلاج في البلد، فهو علاج للروح والنفس.

وردا على سؤال: لماذا العلاج في المشفى العسكري، أجابت: بعد 9 سنين من الحرب تسألين لماذا العسكري؟ وأعربت أسماء الأسد عن شعورها بالفخر، لعلاجها في المشفى، إلى جانب من "يقاتلون على الجبهات".

يذكر أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت عن إصابة أسماء بالسرطان في شهر أغسطس من العام الماضي.

أسامة يونس - دمشق

المصدر: RT