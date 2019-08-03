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"حمادة يعشق حنان" تشوه ذراع تمثال فرعوني! (صور)

مجتمع

Reuters AN/MK/JV
تمثال فرعوني (أرشيف)
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمثال فرعوني في متحف مصري، وقد نقش على ذراعه اسما "حمادة" و"حنان"، يتوسطهما قلب اخترقه "سهم الحب".

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وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن التمثال، الذي يعود عمره لـ 3 آلاف سنة، يجسد الملك الفرعوني سنوسرت الثالث.

وتباينت ردود أفعال المتفاعلين مع الصور بين مستنكر لهذا التشويه الذي طال تراثا لا يقدر بثمن، وبين مستغرب للحد الذي قد يذهب إليه العاشق في التعبير عن مشاعره لمحبوبته.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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