"حمادة يعشق حنان" تشوه ذراع تمثال فرعوني! (صور)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمثال فرعوني في متحف مصري، وقد نقش على ذراعه اسما "حمادة" و"حنان"، يتوسطهما قلب اخترقه "سهم الحب".

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وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن التمثال، الذي يعود عمره لـ 3 آلاف سنة، يجسد الملك الفرعوني سنوسرت الثالث.

Hanan (A random visitor of the Egyptian National Museum) decided to engrave her name on a 3000 year old statue of king Senusret just for the fun of it. pic.twitter.com/vH2l58mG6u — Firas El Echi (@FirasElEchi10) 30 июля 2019 г.

وتباينت ردود أفعال المتفاعلين مع الصور بين مستنكر لهذا التشويه الذي طال تراثا لا يقدر بثمن، وبين مستغرب للحد الذي قد يذهب إليه العاشق في التعبير عن مشاعره لمحبوبته.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية