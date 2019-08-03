الأردن يرفض طلبا إسرائيليا لزيارة مقام "النبي هارون"

أكد مصدر أردني مسؤول، رفض الحكومة الأردنية طلب السفارة الإسرائيلية في عمان السماح للسياح الإسرائيليين بدخول مقام "النبي هارون".

إقرأ المزيد

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، إلى أن "سفارة تل أبيب حاولت تسهيل دخول الإسرائيليين، غير أن الموقف الأردني الثابت حال دون السماح لهم"، غير مستبعد دخول الرموز الدينية اليهودية بتسهيل من السفارة، عقب منع الأردن دخول أي رمز ديني يهودي.

من جهته، قال رئيس سلطة إقليم البتراء سليمان الفرجات، في وقت سابق، إن "تسلل مجموعة من اليهود إلى مسجد مقام النبي هارون وقيامهم بطقوس تلموديه فيه، وبثهم صورا وفيديو، يعود لاعتقادهم أن مولد النبي هارون في هذا الوقت".

وأضاف، أن "بعض الصور المنتشرة حول الزيارة عبر المنصات الإلكترونية تعود لعام 2013".

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، إغلاق مقام "النبي هارون" في مدينة البتراء جنوبي الأردن، بعد دخول سياح إسرائيليين إليه وإقامة طقوس دينية.

المصدر: عمون