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دولة إفريقية تفتح ذراعيها للسعوديين

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دولة إفريقية تفتح ذراعيها للسعوديين
Reuters KA/JK
العلم السعودي (أرشيف)
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قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني السعودية من تأشيرة الدخول، والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوما بغرض السياحة أو الأعمال.

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وسيكون هذا القرار ساري المفعول ابتداء من 15 أغسطس الجاري، وفقا لما نقله الحساب الرسمي للسفارة السعودية لدى جنوب إفريقيا.

وكانت جنوب إفريقيا أعلنت في يوليو المنصرم عن إعفاء مواطني 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة بينها 3 عربية هي قطر، والإمارات، والسعودية.

وأعرب وزير الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا آرون موتسوالدي عن أمله في أن تسهم هذه التسهيلات في استقطاب أعداد كبيرة من السياح، ونمو هذا القطاع في بلاده.

المصدر: "تويتر"

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