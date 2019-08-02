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إيفانكا ترامب تبارك إصلاحات السعودية في مجال حقوق المرأة

أخبار العالم العربي

إيفانكا ترامب تبارك إصلاحات السعودية في مجال حقوق المرأة
Reuters FAISAL AL NASSER
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اعتبرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، أن خطوات السعودية مؤخرا، في مجال نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، يعتبر "تقدما كبيرا للملكة".

وغردت إيفانكا على تويتر أن "إعلان المملكة العربية السعودية عن الإصلاحات التي من شأنها تفكيك نظام الوصاية والسماح للنساء بالحصول على جوازات سفر والسفر والعمل دون الحصول على إذن من قريب ذكر، يمثل تقدما كبيرا للمملكة!"، مطالبة الرياض باتخاذ خطوات أكبر في هذا المجال.

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ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات منح جواز سفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يتيح للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

المصدر: وسائل إعلام

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