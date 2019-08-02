طفلة مصرية تفارق الحياة بسبب مسلسل هندي

قتلت طفلة مصرية نفسها خنقا حينما حاولت تقليد مشهد في مسلسل هندي يعرض عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة التي تبلغ الـ 12 من العمر وتعيش في منطقة الحومدية بمحافظة الجيزة، قلدت بطلة في المسلسل، ما أسفر عن اختناقها بغطاء وسادة وفارقت الحياة داخل مسكنها.

وخلصت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المصري نبيل صادق قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أفلاما وألعابا إلكترونية خطيرة تستهدف صغار السن.

المصدر: اليوم السابع