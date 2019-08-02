أكدت الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، سعي سلطات البلاد لإنهاء آثار اجتياح نظام الرئيس السابق صدام حسين للكويت، وما ترتب عنه من أسرى ومفقودين كويتيين.

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وجاء في بيان الوزارة في الذكرى الـ 29 للغزو، أن بغداد "تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـية التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون إبان الاجتياح الصدامي لبلادهم في سنة 1990، والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين".

وأفاد البيان بأن فريقا فنيا محليا تمكن بمشاركة بعثة الصليب الأحمر في بغداد من "العثور على إحدى المقابر الجماعية في محافظة المثنى، تضم رفات 46 شخصا، وأسفرت النتائج الأولية للتحليل الجيني عن أن 32 من هذه الرفات عائدة لمفقودين كويتيين".

وأضاف البيان أن السلطات العراقية "ستعمل مع الجانب الكويتي لنقل هذه الرفات، وإتاحة كل الدعم المناسب لتيسير النشاطات القادمة".

وختم البيان بالتأكيد على أن العراق "لن يدخر جهدا من أجل تحديد مصير أبناء باقي المفقودين، وما تم اكتشافه مؤخرا يؤشر على استمرار الجهود التي أدت للتوصل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات، ونعده تقدما ملموسا في طريق إنهاء هذا الملف".

يذكر أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، زار شهر يونيو المنصرم العراق في خطوة وصفت بالتاريخية.

المصدر: RT