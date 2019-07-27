العثور على مقبرة لأسرى كويتيين جنوبي العراق

أعلن محافظ المثنى جنوبي العراق أحمد منفي جودة، اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية جديدة لأسرى كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية المحافظة.

وأكد المحافظ في بيان صحفي أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى، وأن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".

وفي يونيو الماضي أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية، العثور على رفات تعود لمواطنين كويتيين في المثنى فقدوا خلال حرب الخليج.



المصدر: RT