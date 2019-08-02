مراسلنا: المشير خليفة حفتر يصل القاهرة
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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وصل القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إلى القاهرة على رأس وفد لبحث آخر التطورات في ليبيا.
ومن المرتقب أن يلتقي حفتر خلال زيارته مع كبار المسؤولين في مصر لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها مواجهة التنظيمات الإرهابية واستعراض التعاون الثنائي بين الجانبين.
وكان حفتر سبق وزار مصر عدة مرات، آخرها في مايو الماضي، حيث أطلع وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.
المصدر: RT
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