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تركيا: عودة 300 سوري إلى بلادهم في يوم واحد

أخبار العالم العربي

تركيا: عودة 300 سوري إلى بلادهم في يوم واحد
Reuters
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قالت وكالة " الأناضول"، إن حوالي 300 سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال اليوم.

وذكرت الوكالة أن من بين العائدين السوريين، أطفال ونساء، ونوهت بأن العودة تمت عن طريق معبر "أونجو بنار" بولاية كليس التركية المقابل لمعبر "باب السلامة" على الجانب السوري.

وأشارت إلى أن السوريين في تركيا يواصلون العودة إلى مناطق سيطرت عليها الفصائل المسلحة الدعومة من أنقرة خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ضمن "برنامج العودة الطوعية" الخاصة بالسوريين.

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وأكدت أن حوالي 330 ألف سوري رجعوا إلى بلادهم، منذ عام 2015، في إطار برنامج "العودة الطوعية".

دالمصدر: "الأناضول"

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