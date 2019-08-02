العثور على جثة شاب متحللة على سطح مسجد في المغرب

عثرت الشرطة المغربية ليلة الخميس على جثة متحللة لشاب في العقد الثاني من عمره على سطح مسجد "الصومال" بمدينة ورزازات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الجثة تعود لشاب في الـ18 من عمره، اختفى عن الأنظار منذ أيام، وحاصل على شهادة البكالوريا من السنة الدراسية الأخيرة".

وأضافت، أن "الجثة اكتشفت على سطح المسجد عقب أداء صلاح المغرب الخميس من قبل بعض المصلين الذين أخبروا السلطات المحلية والأمن الوطني بالحادث".

وأشارت المصادر، إلى أن جثة الضحية كانت في حالة متقدمة من التحلل، مما تسبب في انبعاث رائحة كريهة منها، الأمر الذي دفع بالمصلين إلى اكتشافها"، مضيفة أن "أسباب الوفاة ما زالت مجهولة".

وفتحت الشرطة بمدينة ورزازات تحقيقا في القضية، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.

المصدر: "هسبريس"