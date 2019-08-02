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موسكو تأمل في طيّ ملف مخيم الركبان السوري قريبا

أخبار العالم العربي

موسكو تأمل في طيّ ملف مخيم الركبان السوري قريبا
Globallookpress Xinhua
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أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله في إمكانية إغلاق مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا خلال الشهر الحالي.

وقال لافرينتيف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة في ختام الجولة الـ13 من مفاوضات "صيغة أستانا" التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "العمل في هذا الاتجاه مستمر. نأمل في أن ننتهي بمساعدة المؤسسات الأممية المعنية من إجلاء المدنيين عن مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، وإغلاق ملف هذا المخيم".

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وأضاف: "إذا استطعنا فعل ذلك في أقرب وقت، سيكون ذلك مثالا يحتذى لتتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة تجاه مخيم الهول الذي يقع في منطقة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، ويشهد وضعا متوترا يتطلب رد فعل سريعا".

وكانت موسكو ودمشق اتهمتا القوات الأمريكية وحلفاءها المحليين في سوريا بعرقلة إجلاء النازحين عن الركبان الواقع في منطقة نفوذهم، بهدف الإبقاء على موطئ قدم لهم في منطقة حساسة من الأراضي السورية.

المصدر: وكالات

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