"داعش" يتبنى الهجوم على مركز للشرطة في عدن

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، الذي استهدف أمس مركزا للشرطة في مدينة عدن جنوب اليمن.

ونشر "داعش" عبر وسائل دعايته صورة للانتحاري، الذي نفذ التفجير بواسطة سيارة مفخخة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أودى الهجوم على قسم الشرطة في منطقة الشيخ عثمان بأرواح 11 شخصا، وذلك بالتزامن مع مقتل 40 شخصا آخرين على الأقل جراء استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عرضا عسكريا في عدن أيضا.

المصدر: وكالات