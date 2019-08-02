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إلقاء القبض على "لص المترو" في تونس (فيديو)

أخبار العالم العربي

إلقاء القبض على
Youtube / Screebshot
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أكد رئيس دائرة الأمن والسلامة بشركة نقل تونس حسين الساحلي اليوم الجمعة إلقاء القبض على ''لص المترو''، بعد ظهوره في فيديو وهو بصدد سلب سيدة عقدا ذهبيا في إحدى عربات المترو.

وانتشر في آخر يومين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انتزاع شاب لما يبدو أنه عقد ذهبي من سيدة مسنة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وعبر المتفاعلون مع المقطع عن استنكارهم لتصرف الشاب الذي لم يلحظ أن أحد المسافرين كان يقوم بتصويره.

المصدر: "موزاييك أف أم" + "يوتيوب"

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