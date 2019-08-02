في مصادفة وصفت بأنها الاولى من نوعها، افترقت سلطنة عمان عن السعودية وجاراتها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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وأعلنت اللجنة الرئيسة المختصة في السلطنة أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون السبت الأول من ذي الحجة، وبالتالي يحل عيد الأضحى المبارك في عُمان يوم الاثنين، 12 أغسطس.

اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال #شهر_ذي_الحجة لعام 1440هـ تُعلن عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم بعد غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 1, 2019

بالمقابل السعودية كانت أعلنت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم أمس الخميس، ووفقا لذلك، يصادف عيد الاضحى لهذا العام، يوم الأحد، 11 أغسطس.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية