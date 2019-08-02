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سابقة.. سلطنة عمان تفترق عن أخواتها في تحديد عيد الأضحى المبارك..

أخبار العالم العربي

سابقة.. سلطنة عمان تفترق عن أخواتها في تحديد عيد الأضحى المبارك..
Reuters
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في مصادفة وصفت بأنها الاولى من نوعها، افترقت سلطنة عمان عن السعودية وجاراتها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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مرصد سعودي يعلن عن رؤية هلال شهر ذي الحجة

وأعلنت اللجنة الرئيسة المختصة في السلطنة أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون السبت الأول من ذي الحجة، وبالتالي يحل عيد الأضحى المبارك في عُمان يوم الاثنين، 12 أغسطس.

بالمقابل السعودية كانت أعلنت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم أمس الخميس، ووفقا لذلك، يصادف عيد الاضحى لهذا العام، يوم الأحد، 11 أغسطس.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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