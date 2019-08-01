مرصد سعودي يعلن عن رؤية هلال شهر ذي الحجة

أعلن المرصد الفلكي في جامعة "المجمعة" بالسعودية، عن رؤية هلال شهر "ذي الحجة" اليوم الخميس في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير.

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وأشار المرصد إلى أنه "بذلك يكون الجمعة 2 أغسطس، غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت العاشر من الشهر الجاري، وعيد الأضحى الأحد".

وشدد المرصد على أن القرار النهائي بخصوص رؤية الهلال للمحكمة العليا في المملكة.

وأكدت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي، فيما قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ أكثر من 1.3 مليون حاج".

وأوردت وكالة "واس" السعودية، أن الخدمات المقدمة، تتمثل في "وجود أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة الحالات التي تهدد السلامة العامة".

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، بحسب إحصائية رسمية نهائية.

المصدر: واس