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مصدر لـ RT: لقاء السيسي وكوشنر لم يتطرق إلى أي ترتيبات بخصوص سيناء

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مصدر لـ RT: لقاء السيسي وكوشنر لم يتطرق إلى أي ترتيبات بخصوص سيناء
AFP STRINGER / EGYPTIAN PRESIDENCY
السيسي يلتقي كوشنر في القاهرة
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نفت مصادر مطلعة، أن يكون اللقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطرق إلى أي ترتيبات بخصوص سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأمريكي على "علم تام" بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، وأن "أرض مصر لا يمكن بحال أن تكون ضمن أي ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية وهو موقف سبق إعلانه مرات عديدة ويعيه الجانب الأمريكي تماما".

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من جهته، أكد الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري في تصريح لـRT، أنه علم من مصادر موثوق بها أن "السيسي وخلال لقائه كوشنر، كرر المواقف المصرية الثابتة من أي حلول للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تكون المرجعية فيها للقرارات الأممية ذات الصلة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف، أن "أي إجراءات أحادية لن يكون لها جدوى ولن تقبل مصر بما يرفضه الشعب الفلسطيني ولا مستقبل لأية صفقات أحادية الجانب".

وأشار بكري، إلى أن كوشنر عرض مفاوضات في منتجع "كامب ديفيد"، لكن الجانب المصري أعلن أن مشاركة مصر في المفاوضات رهن بمدى الاستجابة الأمريكية للمواقف العربية الثابتة فيما يخص القضية الفلسطينية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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