أصدرت المحكمة العليا في السعودية قرارا بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الجمعة أول أيام الشهر الفضيل.

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وجاء في قرار المحكمة، إن "بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة".

وأضاف البيان، بأن "الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس، وأن يكون عيد الأضحى يوم الأحد الذي يليه".

ووقع القرار رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب وعدد من أعضائها.

المصدر: واس