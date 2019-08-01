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السعودية وحكومة هادي تحملان إيران المسؤولية عن هجومي عدن

أخبار العالم العربي

السعودية وحكومة هادي تحملان إيران المسؤولية عن هجومي عدن
Reuters
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حملت السعودية والحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إيران المسؤولية عن هجومين دمويين وقعا اليوم الخميس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

واتهم سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة نشرها على "تويتر"، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بارتكاب كلا الهجومين، على الرغم من أن الجماعة تبنت رسميا استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء بمديرية البريقة وحده، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري استهدف تجمعا لعناصر الأمن في منطقة الشيخ عثمان.

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وأشار السفير إلى دعم إيران للحوثيين، مضيفا أن الاستهداف المتزامن لأمن واستقرار عدن من قبل الجماعة يشكل مؤشرا قويا على توحد أهدافها مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

من جانبه، ذكر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، عبر "تويتر" أن الهجومين المتزامنين يشكلان دليلا على وجود التنسيق والتكامل بين الحوثيين وجماعات إرهابية "تحت إدارة إيرانية واضحة".

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حسابها في "تويتر"، عن عبد الملك قوله إن استمرار تصعيد جماعة الحوثيين و"لجوئها إلى الأعمال الإرهابية" بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب "مؤشر واضح على رفضها لجهود السلام، والمضي قدما في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المتمرد"، على حد تعبيره.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حصيلة ضحايا الهجومين ارتفعت إلى 51 قتيلا.

المصدر: RT

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