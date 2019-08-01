السعودية وحكومة هادي تحملان إيران المسؤولية عن هجومي عدن

حملت السعودية والحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إيران المسؤولية عن هجومين دمويين وقعا اليوم الخميس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

واتهم سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة نشرها على "تويتر"، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بارتكاب كلا الهجومين، على الرغم من أن الجماعة تبنت رسميا استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء بمديرية البريقة وحده، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري استهدف تجمعا لعناصر الأمن في منطقة الشيخ عثمان.

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وأشار السفير إلى دعم إيران للحوثيين، مضيفا أن الاستهداف المتزامن لأمن واستقرار عدن من قبل الجماعة يشكل مؤشرا قويا على توحد أهدافها مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 1, 2019

من جانبه، ذكر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، عبر "تويتر" أن الهجومين المتزامنين يشكلان دليلا على وجود التنسيق والتكامل بين الحوثيين وجماعات إرهابية "تحت إدارة إيرانية واضحة".

The heinous and simultaneous targeting by the Houthi rebel forces and terrorist groups of the security and stability of the temporary capital of Aden evidently shows coordination under a clear Iranian directive. #Yemen will persevere nevertheless, we shall stand strong. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) August 1, 2019

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حسابها في "تويتر"، عن عبد الملك قوله إن استمرار تصعيد جماعة الحوثيين و"لجوئها إلى الأعمال الإرهابية" بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب "مؤشر واضح على رفضها لجهود السلام، والمضي قدما في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المتمرد"، على حد تعبيره.

رئيس الوزراء: استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ولجوئها إلى الأعمال الإرهابية بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب التي أشعلتها مؤشر واضح على رفضها لجهود السلام، والمضي قدماً في تنفيذ أجندة النظام #الإيراني المتمرد. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) August 1, 2019

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حصيلة ضحايا الهجومين ارتفعت إلى 51 قتيلا.

المصدر: RT