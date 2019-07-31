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الأمير علي بن الحسين ينشر صورة تجمعه مع الأميرة هيا

أخبار العالم العربي

الأمير علي بن الحسين ينشر صورة تجمعه مع الأميرة هيا
Reuters EMMANUEL FOUDROT
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نشر الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تجمعه بشقيقته الأميرة هيا.

وعلق الأمير علي على الصورة قائلا: "اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين".

يأتي ذلك على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 نوفمبر المقبل أمام محكمة إنجليزية.

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وانطلقت المرافعات القضائية، بين الأميرة هيا (45 عاما) وحاكم دبي محمد بن راشد (70 عاما)، بعد 15 عاما من الزواج، وتتركز القضية خصوصا حول "رعاية طفلين من زواجهما"، هما جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام).

المصدر: RT

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