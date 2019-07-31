 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

تحديد موعد المرافعات في قضية رعاية طفلي الأميرة هيا وحاكم دبي

أخبار العالم العربي

تحديد موعد المرافعات في قضية رعاية طفلي الأميرة هيا وحاكم دبي
Reuters TOBY MELVILLE
الأميرة هيا تصل إلى مجمع محاكم العدل الملكية في لندن يوم 31 يوليو 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m784

أعلن قاض بريطاني أن جلسة استماع كامل في قضية رعاية طفلي، الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستعقد يوم 11 نوفمبر أمام محكمة إنجليزية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الأميرة هيا حضرت جلسة مغلقة للمحكمة، اليوم الأربعاء، لم يكشف عن تفاصيلها.

إقرأ المزيد
رويترز: الأميرة هيا تطلب أمرا من محكمة لندن بـ
رويترز: الأميرة هيا تطلب أمرا من محكمة لندن بـ "الحماية وعدم المضايقة" من زوجها

وكانت الأميرة هيا قد تقدمت لمحكمة العدل العليا في لندن بطلب "الحماية من الزواج القسري" وإصدار أمر بـ "عدم المضايقة من زوجها".

وأشارت "رويترز" إلى أن السفارة الإماراتية في لندن رفضت التعليق على القضية، مشيرة إلى أنها تخص أمور شخصية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا