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أردوغان يعزي الملك سلمان بوفاة أخيه ويبحثان العلاقات الثنائية

أخبار العالم العربي

أردوغان يعزي الملك سلمان بوفاة أخيه ويبحثان العلاقات الثنائية
الأناضول
وزير الخارجية التركي، رجب طيب أردوغان
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قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعازيه للعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بوفاة أخيه، الأمير بندر بن عبد العزيز، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

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وجاء في بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن أردوغان والملك سلمان بحثا، أثناء اتصال هاتفي بينهما، العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية.

من جهتها، أخبرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان أعرب عن شكره وتقديره للرئيس التركي "على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".

والأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، والابن العاشر لمؤسس الدولة السعودية عبد العزيز آل سعود.

المصدر: الأناضول + واس

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