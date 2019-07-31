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بالفيديو.. قبل أيام من وفاته الأمير بندر يقدم وصية للملك سلمان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. قبل أيام من وفاته الأمير بندر يقدم وصية للملك سلمان
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من لقاء الملك سلمان وشقيقه الراحل
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يزور شقيقه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز، أثناء مرضه.

ويظهر الفيديو الأمير بندر وهو يوصي الملك سلمان بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين".

ورد العاهل السعودي على توصية شقيقه بالقول: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

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وتوفي الأمير بندر، يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عاما، تاركا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد كان أكبرهم.

وشارك أمراء العائلة الملكية السعودية بقيادة الملك، في 29 من الشهر الحالي، في أداء صلاة الجنازة على شقيقه بالحرم المكي.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن جثمان الفقيد ووري الثرى في مقبرة العدل بمكة المكرمة، حيث جرت مراسم تشييع مهيبة وسط حضور واسع من كبار الأمراء الذين تقدمهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: سبق + وكالات

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