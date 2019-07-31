وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يزور شقيقه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز، أثناء مرضه.

ويظهر الفيديو الأمير بندر وهو يوصي الملك سلمان بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين".

ورد العاهل السعودي على توصية شقيقه بالقول: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

سيدي الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز يوصي مولاي الملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن والحرص علي الإسلام والمسلمين قبل وفاتة بأيام. ويرد عليه الملك نحن دولة قامت على الإسلام رحم الله الأمير الصالح وحفظ الله ولي امرنا سلمان بن عبد العزيز pic.twitter.com/9jjxPD9kva — عبدالله بن سلطان (@ASNA_20) 31 июля 2019 г.

كلمات من ذهب قالها الأمير بندر رحمه الله للملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن ويرد عليه الملك سلمان حفظه الله بكلمات من ذهب "نحن دولة قامت على الإسلام"

رحم الله أمير الفضائل بندر بن عبد العزيز وحفظ الله ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز#الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/yyQanNuWFg — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 31 июля 2019 г.

الأمير بندر: "أوصيك بطاعة الله"

الملك سلمان: "حنا دولة ما قامت إلا على الإسلام".

رحم الله بندر بن عبدالعزيز وحفظ الله سلمان بن عبدالعزيز وأدام علينا ديننا وأمننا واستقرارنا. pic.twitter.com/uVGyvGp6Po — عبدالله بن خالد (@AbdullahKhaledS) 31 июля 2019 г.

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وتوفي الأمير بندر، يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عاما، تاركا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد كان أكبرهم.

وشارك أمراء العائلة الملكية السعودية بقيادة الملك، في 29 من الشهر الحالي، في أداء صلاة الجنازة على شقيقه بالحرم المكي.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن جثمان الفقيد ووري الثرى في مقبرة العدل بمكة المكرمة، حيث جرت مراسم تشييع مهيبة وسط حضور واسع من كبار الأمراء الذين تقدمهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: سبق + وكالات