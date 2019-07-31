السعودية تحذر مواطنيها في هونغ كونغ

دعت القنصلية السعودية في هونغ كونغ المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ارتفاع مستوى العاصفة "ويفا" إلى الدرجة الثالثة.

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وقالت القنصلية في بيان لها اليوم الأربعاء: "تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين المتواجدين في هونغ كونغ بأخذ الحيطة والحذر بسبب توقعات هيئة الأرصاد بارتفاع مستوى العاصفة ويفا إلى الدرجة الثامنة، ناصحة إياهم بالبقاء في مقر إقامتهم".

وفي وقت سابق، توقع مرصد هونغ كونغ إصدار إشارة إعصار رقم 8 بحلول الساعة الثانية بعد ظهر اليوم مع اقتراب العاصفة المدارية من المدينة، ما يعني توقع حدوث رياح تتراوح سرعتها من 41 إلى 62 كم في الساعة، وأشار إلى أن الرياح ستزداد قوة.

وعلقت السلطات الدراسة في جميع المدارس وقالت: "إنه يجب على المدارس تنفيذ تدابير الطوارئ لضمان سلامة الطلاب والتأكد من أن الظروف آمنة قبل السماح للطلاب بالعودة".

وحسب المسار الحالي، فإن "ويفا" سوف يتجه تدريجيا نحو ساحل جوانجدونج، وسيكون أقرب إلى هونغ كونغ في وقت متأخر من الأربعاء، على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الجنوب الغربي.

المصدر: صحيفة عاجل