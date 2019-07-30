تحذير لرعايا السعودية في الفلبين!

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين تحذيرا لرعايا المملكة عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمى الضنك هناك.

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وكتبت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "تهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمى الضنك نظرا لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

وحمى الضنك هي نوع من أنواع الإنفلونزا، (عدوى فيروسية)، تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة أنثى من جنس الزاعجة مصابة بالعدوى.

#تحذير:

تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في جمهورية #الفلبين بأخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمى الضنك نظراً لانتشاره في الاونة الاخيرة بصورة كبيرة

وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل على: pic.twitter.com/5Kx2Leo3id — السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) 29 июля 2019 г.

المصدر: وكالات