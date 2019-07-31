إنهاء مهام وزير العدل الجزائري وتعيين بلقاسم زغماتي خلفا له

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، مهام وزير العدل، سليمان براهمي، وعين بلقاسم زغماتي، خلفا له.

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وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي.

كما أنهى الرئيس بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل، سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.

المصدر: النهار أون لاين