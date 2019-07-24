وسائل إعلام جزائرية: إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الوطني

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، بإنهاء مهام الغالي بلقصير، قائد سلاح الدرك الوطني الجزائري.

وقال موقع صحيفة "النهار"، إن الرئيس عبد القادر بن صالح وقّع مرسوما تم بموجبه إنهاء مهام العميد الغالي بلقصير من على رأس قيادة الدرك الوطني.

وأضاف الموقع أن ابن صالح وقّع مرسوما ثانيا يقضي بتعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائدا للدرك.

وشغل العميد عرعار في وقت سابق منصب قائد أركان الدرك الوطني، وقبلها قائدا جهويا للدرك بالبليدة.

المصدر: RT + صحيفة "النهار" الجزائرية